Dragon Age: Neue Informationen zu der Serie im kommenden Monat

PC XOne PS4

Casey Hudson (General Manager) hat sich auf dem firmeneigenen Blog von Bioware gemeldet. Neben der Aussage, dass sich Anthem in den letzten Zügen der Entwicklung befindet und bereits von den Entwicklern zu Hause gespielt wird, wurden auch die anderen Franchises von Bioware mit einem kurzen Statement bedacht. So gibt es nach wie vor Pläne für Mass Effect, welches erst letztens ein 4K-Update für Mass Effect - Andromeda auf der Xbox One erhalten hat. Auch die kommenden Inhalte für Star Wars - The Old Republic sollen „zu den ehrgeizigsten und aufregendsten“ gehören, die bisher für das Spiel entwickelt wurden. Bezüglich Dragon Age sagte Hudson:

Wenn ihr diesen Blog oder mich und Mark Darrah (Executive Producer) auf Twitter verfolgt habt, werdet ihr wissen, dass wir auch an geheimen Projekten zu Dragon Age arbeiten. Dragon Age ist ein unglaublich wichtiges Franchise für unser Studio, und wir freuen uns, dass wir sein Erbe weiterführen können. Im nächsten Monat werdet ihr mehr darüber erfahren (obwohl ich nicht verraten werde, wo ihr danach suchen sollt.)

Ob es sich dabei um eine Fortsetzung zu Dragon Age - Inquisition handelt, welches im November 2014 erschienen ist, oder ob es sich um was gänzlich anderes handelt, wird wahrscheinlich bei den kommenden Game Awards 2018 enthüllt werden. Sobald wir mehr wissen, werdet ihr es hier erfahren.