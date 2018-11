The Elder Scrolls - Blades: Release auf 2019 verschoben

iOS Android

Bethesda wird sein auf der diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigtes Free-to-play-Mobile-Spiel The Elder Scrolls - Blades (im E3-Anspielbericht) nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Jahr veröffentlichen. Stattdessen soll der für iOS and Android geplante Titel nun im Frühjahr des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Auf Twitter heißt es dazu:

The Elder Scrolls - Blades wird im Frühjahr 2019 für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Wir freuen uns bereits unglaublich darauf, es euch spielen zu lassen. Ihr könnt euch auf playblades.com nach wie vor für Early-Access anmelden.

Das kommende Mobile-Rollenspiel soll sowohl mit handgemachten als auch prozedural generierten Dungeons aufwarten. In dem Hauptmodus „Town“ könnt ihr Quests annehmen und die Stadt wieder aufbauen. Es gibt ein Charakteraufstiegs- und Anpassungssystem. Neben dem Town-Modus stehen noch die beiden Modi „Abyss“ (Roguelike) und „Arena“ (PvP) zur Verfügung.