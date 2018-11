TGA 2018: Koei Tecmo mit einer Ankündigung - Teaser-Website gestartet

Neben Obsidian Entertainment wird auch Koei Tecmo im Rahmen der diesjährigen Game Awards ein Spiel vorstellen. Das gab der japanische Entwickler und Publisher mit dem Start einer Teaser-Website bekannt. Um was für eine Art von Spiel es sich handeln wird, verrät die Website nicht. Aktuell ist dort lediglich ein feuriges Hintergrundbild zu sehen. Dazu heißt es in japanischer Schrift: „Die Schicksalsschlacht beginnt“. Dazu gibt es das Datum des Events.

Zumindest aber verrät die Website schon mal, für welche Plattformen der noch unbekannte Titel erscheinen wird. Demnach sind Umsetzungen für Windows, PS4 und die Nintendo Switch geplant. Koei Tecmo besitzt unter anderem Studios, wie Team Ninja und Omega Force und ist für Serien, wie Dead or Alive, Dynasty Warriors, Nobunaga's Ambition, Samurai Warriors, Ninja Gaiden und Romance of the Three Kingdoms bekannt. Zuletzt hat das Unternehmen mit Hyrule Warriors, Nioh (Testnote: 8.0) und Fire Emblem Warriors (Testnote: 7.5) drei recht interessante Titel auf den Markt gebracht. Man kann gespannt sein, ob uns auf der Veranstaltung eine Fortsetzung für eine der etablierten Spielreihen oder eine komplett neue Marke erwartet.