Wasteland: inXile arbeitet an einem Remaster des Rollenspiel-Klassikers [Upd.]

Update:

Mit seiner Antwort bezieht sich inXile auf das, bereits am 11. Juni angekündigte, Wasteland 30th Anniversary Bundle. Das Bundle enthält neben Wasteland 1 - The Original Classic und Wasteland 2 im überarbeiteten Director's Cut diverse digitale Extras und den Wasteland - 30th Anniversary Edition remaster. Die modernisierte Version wird von den Krome Studios umgesetzt und "enthält aktualisierte Grafiken (die den Geist der ursprünglichen Pixelkunst beibehalten) sowie auf aktuellen Betriebssystemen mit aktuellen Auflösungen nativ ausgeführt werden kann". Außerdem sollen Funktionen enthalten sein, an die sich die Spieler im Laufe der Zeit gewöhnt haben aber im Original nicht verfügbar waren. Das Bundle ist derzeit noch nicht erhältlich, der Remaster soll im Frühjahr 2019 veröffentlicht werden.

Originalmeldung:

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Rollenspiel-Klassikers Wasteland empfahl der Entwickler inXile gestern auf seinem Twitter-Kanal einen Artikel, den das Magazin USGamer unter dem Motto "History of RPGs" veröffentlicht hatte. Als Antwort spekulierte ein User, ob wohl ein Remaster des Spiels möglich wäre. Die prompte Antwort des Studios lautete:

Wir arbeiten in der Tat gerade an einem Remaster von Wasteland.

Mehr Informationen sind bisher jedoch nicht veröffentlicht worden. Es bleibt darum bis auf weiteres erst einmal unbekannt, ob der Remaster von Wasteland in der Art der überarbeiteten The Bard's Tale Trilogy (zum Userartikel), die von den Krome Studios für inXile umgesetzt wurde, lediglich mit verbesserter Grafik und zusätzlichen Komfortfunktionen realisiert wird oder ob inXile ein gänzlich anderes Konzept verfolgt.

Wasteland wurde von Interplay in fünfjähriger Arbeit für den Apple II entwickelt und im Jahr 1988 von Electronic Arts veröffentlicht, Versionen für den C64 sowie PCs mit dem Betriebssystem MS-DOS folgten. In dem Spiel leitet ihr eine Gruppe wagemutiger Desert Rangers durch eine postapokalyptische Welt, die durch einen Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion im 21. Jahrhundert entstanden ist. Dabei erkundet ihr schrittweise die Umgebung und bestreitet rundenbasierte Kämpfe.

Derzeit erhaltet ihr den Rollenspiel-Klassiker für aktuelle PC-Konfigurationen sowie Linux und MacOS für 5,49 Euro auf Steam sowie DRM-frei für 5,19 Euro auf GOG (Partnerlink). Wenn ihr euch einen Eindruck von dem Original verschaffen wollt, oder einfach in seeligen Erinnerungen schwelgen möchtet, könnt ihr auch Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in der Klassik-Stunde-der-Kritiker zu Wasteland über die Schulter schauen.

Zurzeit arbeitet inXile an Wasteland 3. Wann und für welche Plattformen der Remaster des ersten Teils erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.