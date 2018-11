Fallout 76: Power Armor Edition sorgt für Unmut bei den Käufern

PC XOne PS4

Das vor rund zwei Wochen erschienene Fallout 76 (im Test) wurde bekannterweise auch in einer 199,99 Euro teuren „Power Armor Edition“ samt einer tragbaren Nachbildung eines T-51-Powerrüstungshelms veröffentlicht. Diese Collector’s Edition sorgt allerdings derzeit für mächtig Unmut unter den Vorbestellern. Wie einige Käufer jetzt berichten, weicht der finale Inhalt qualitativ stark von der ursprünglichen Beschreibung des Spieleherstellers ab.

So hat Bethesda den Sammlernaturen unter anderem eine hochwertige West-Tek-Tasche im Militärstil aus Segeltuch versprochen, in der sie den Helm sicher transportieren können. Am Ende wurde allerdings nur eine dünne minderwertige Nylontasche geliefert. Spieler, die eine Anfrage zum Thema an den Support geschrieben haben, erhielten folgende Antwort:

Es tut uns Leid, dass du mit der Reisetasche unzufrieden bist. Die Tasche, die in den Medien gezeigt wurde, war ein Prototyp und in der Herstellung für die finale Produktion zu teuer. Wir haben diesbezüglich keine Änderungen geplant.

Die Erklärung sorgte offenbar für noch mehr Kritik, weshalb Bethesda sich offiziell zu Wort meldete und den Support-Mitarbeiter öffentlich unter den Bus warf: Dieser sei nur temporär im Store und nicht direkt bei Bethesda Game Studios beschäftigt. Die Antwort des Mitarbeiters sei nicht korrekt gewesen und stünde im Widerspruch mit der Verhaltensrichtlinie des Unternehmens. Kurioserweise wiederholte man gleichzeitig genau das, was der Support-Mitarbeiter bereits bestätigte: die Tasche sei aus Mangel an Material ausgetauscht worden.

Aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Materialien mussten wir leider bei der Power Armor Edition von Fallout 76 auf eine Nylon-Tragetasche wechseln. Wir hoffen, dass dieser Umstand niemanden daran hindern wird, die unserer Meinung nach bisher beste Sammleredition aus unserem Hause zu genießen.

Mit einem Tweet bietet Bethesda den Fans inzwischen als „Schadensersatz“ 500 Atome (Spielwährung) für Fallout 76 an. Dafür müssen die Käufer den Hersteller kontaktieren und den Beleg für die Collector’s Edition vorweisen. Ob diese Geste die Fans zufriedenstellen wird?