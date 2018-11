Xbox Game Pass: Spiele für Dezember bekannt

XOne

Microsoft hat die Dezember-Spiele für seinen kostenpflichtigen Abo-Dienst Xbox Game Pass bekannt gegeben. Abonnenten werden demnach Voxel Agents’ 3D-Adventure The Gardens Between, Rebellions kooperativen Third-Person-Shooter Strange Brigade (Testnote: 7.5) und Funcoms kommendes Taktik-Strategiespiel Mutant Year Zero - Road to Eden (im gamescom-Bericht) spielen können. Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine der drei Titel im Überblick:

The Gardens Between - ab dem 29. November

Mutant Year Zero - Road to Eden - ab dem 4. Dezember (Neuerscheinung)

Strange Brigade - ab dem 6. Dezember

The Gardens Between ist ein surreales Abenteuer, in dem die beiden Freunde Arina und Frendt sich mit Hilfe von Zeitmanipulation durch die Geheimnisse mysteriöser Garteninseln rätseln. In Mutant Year Zero - Road to Eden übernehmt ihr das Kommando über eine einzigartige Gruppe von Mutanten und erkundet in Echtzeit eine brutale postapokalyptische Welt, während ihr in rundenbasierten Gefechten ums Überleben kämpft. Strange Brigade versetzt euch hingegen als Teil einer Eliteeinheit in die dunkelsten Ecken Ägyptens der 1930er Jahre, wo ihr alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern gegen die Manifestationen mythologischer Bedrohungen kämpft.