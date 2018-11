Hell Let Loose: Team17 kündigt WW2-Multiplayer-Shooter an

PC

Der britische Spielepublisher Team17 hat sich den Vertrieb des seit 2016 bei Black Matter entstehenden Mehrspieler-Shooters Hell Let Loose gesichert und kündigt nun den Early-Access-Release für Anfang 2019 an. Mit der Unreal Engine 4 und einem Szenario im Zweiten Weltkrieg im Gepäck war die Alpha-Version im vergangenen Jahr bereits auf Kickstarter erfolgreich.

Hell Let Loose soll Taktik-Kämpfe mit bis zu 50 vs. 50 Spielern bieten, in denen Koordination beim Kampf um Ressourcen und Sektoren gefragt ist. Dabei wird laut Hersteller auf riesigen Karten vor allem auf Authentizität Wert gelegt. Dazu gehört neben einem historisch korrekten Waffenarsenal auch ein präzises Schussverhalten. Spieler sollen eine ganze Reihe von Fahrzeugen steuern und diverse Rollen im Team einnehmen können. In der Early-Access-Phase auf Steam soll dann intensiv auf das Feedback der Spieler eingegangen werden, eine Roadmap soll beim Produktionsüberblick helfen. Einen Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: