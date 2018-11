TGA 2018: Obsidian wird sein neues RPG ankündigen

Obsidian Entertainment wird im Rahmen der Game Awards 2018 in Los Angeles sein neues Rollenspiel vorstellen. Dies wurde über den Twitter-Account der Veranstaltung und vom Host Geoff Keighley persönlich bekannt gegeben. Das Spiel wird von der Private Division, dem neuen Label von Take-Two Interactive, vertrieben. Zwar wurde Obsidian inzwischen von Microsoft erworben, der letztes Jahr geschlossene Vertrag mit Take-Two wird aber somit noch erfüllt.

Obsidian selbst hat auf der hauseigenen Website einen Countdown gestartet. Klickt ihr diesen weg, bekommt ihr Werbebilder fiktiver Unternehmen präsentiert. Dabei wird eine Schusswaffe von „Spacer’s Choice Company“ und „Aunty Cleo's“ Auswahl verschiedener Produkte beworben (unter anderem eine Packung Brot, eine „belebende Salbe“ und Hautcreme / Gesichtsmaske).

Der Name des kommenden Rollenspiels könnte The Outer Worlds lauten. Diesen ließ sich Obsidian bereits im Januar dieses Jahres sichern. Der Titel würde auch sehr gut zum Retro-Science-Fiction-Stil passen, den die gezeigten Werbebilder vermitteln. Das neue Rollenspiel entsteht unter der Führung der beiden Entwickler-Veteranen Tim Cain und Leonard Boyarsky, die bereits gemeinsam an den beiden ersten Fallout-Spielen und später unter anderem an Arcanum - Von Dampfmaschinen und Magie und Vampire the Masquerade - Bloodlines gearbeitet haben. Boyarsky wirkte später als Lead World Designer auch bei der Entwicklung von Blizzards Diablo 3 (Testnote: 9.0) mit, während Cain in die Entstehung von South Park - Der Stab der Wahrheit (Testnote: 8.5) und Pillars of Eternity (Testnote: 8.5) involviert war.

Nach den heftigen Spielerkritiken zu den Mikrotransaktionen in Take-Twos Basketballsimulation NBA 2K18 meldete sich Obsidian im Dezember letzten Jahres zu Wort und versicherte den Fans, dass ihr Spiel trotz der Beteiligung von Take-Two keinerlei Mikrotransaktionen haben wird.