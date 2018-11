TGA 2018: Veranstalter verspricht mehr als 10 Neuankündigungen

Nächste Woche werden am 6. Dezember in Los Angeles bekannterweise die diesjährigen Game Awards verliehen. Wie der Veranstalter und Host Geoff Keighley jüngst via Twitter verriet, werden die Besucher und Zuschauer zehn Neuankündigungen im Rahmen des Events erleben:

Wir haben für die kommende Woche eine solch unglaubliche Show geplant. Mehr als zehn neue Spiele werden zum ersten Mal auf den Game Awards angekündigt und es wird auch Updates zu den bereits existierenden Titeln geben. Wir werden in den kommenden Tagen einige Teaser mit euch teilen...

Hierzulande wird das Event aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 2018, von 2:30 bis 04:30 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream übertragen.