eSports1: Erstes deutsches eSport-Pay-TV geht 2019 auf Sendung

In den USA gibt es sie bereits, in Südkorea sowieso: Fernsehsender, die sich ganz der Berichterstattung und Liveübertragung von eSport-Events widmen. Ab dem 24. Januar 2019 werden auch hierzulande Fans des elektronischen Wettkampfes in den Genuss eines deutschsprachigen 24-Stunden-TV-Programms kommen - entsprechende Pay-TV-Plattformen vorausgesetzt. Der deutsche Sportsender Sport1 wird seinen Ableger eSports1 über Vodafone Deutschland, Telekom, Unitymedia, 1&1, T-Mobile Austria, A1 Telekom, UPC Schweiz und Zattoo anbieten. Zusätzlich werden alle Inhalte auch in der neuen eSports-App abrufbar sein.

Mindestens 1.200 Stunden Live-Übertragungen, komplett auf deutsch kommentiert, will eSports1 im Jahr 2019 zeigen und konzentriert sich dabei auf die Multiplayer-Top-Titel League of Legends, Counter-Strike, Overwatch, FIFA 19 und Dota 2. Letzteres wird am Tag des Sendestarts den Anfang machen, wenn in China 16 Teams im Kampf um ein Preisgeld von einer Million Dollar antreten.

Der Vorstandsvorsitzende der Sport1 GmbH, Olaf Schröder, zeigt sich in der offiziellen Pressemitteilung naturgemäß zuversichtlich:

Mit dem Start des ersten eSports-Senders im deutschsprachigen Raum werden wir noch stärker dazu beitragen, die Präsenz und Akzeptanz dieser jungen Sportart weiter voranzutreiben - sowohl bei den Zuschauern, als auch bei werbetreibenden Unternehmen, Branchenverbänden aus Wirtschaft, Sport und Medien sowie in der Politik.

Zum endgültigen Go fehlt derzeit nur noch die Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) für einen Sendebetrieb. eSports1 wird dann den Programmplatz von Sport1 US übernehmen, dessen Inhalte in Sport1+ integriert werden.