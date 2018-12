Gewinner der Premium-Verlosung im November 2018

Es wird ruhig und besinnlich in Salmdorf, die Vögel zwitschern Weihnachtslieder und die Kinder warten unter dem Baum auf Besuch von einem dicken, rot gewandeten Mann. Unterbrochen wird diese Besinnlichkeit von angestrengten Schnaufern des GG-Redakteurs, der die Premium-Verlosung auswürfelt. Denn wie jeden Monat haben wir auch dieses Mal fünf Spiele unter unseren Premium- und Premium-Plus-Usern vergeben. Folgende Abonnenten können sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten freuen (oder gar ihren Preis bei unserer heutigen Weihnachtsfeier persönlich in Empfang nehmen?):

Rafael Sägemehl (Abonnent seit Dezember 2017) gewinnt Football Manager 2019 (PC)

(PC) Amco (Abonnent seit August 2011) gewinnt Space Hulk - Tactics (Xbox One)

(Xbox One) Fruppel (Abonnent seit Februar 2016) gewinnt Soul Calibur 6 (PS4)

(PS4) Zerberus77 (Abonnent seit Februar 2012) gewinnt Monster Hunter - World (PC)

(PC) Chester (Abonnent seit Oktober 2012) gewinnt Conan Exiles (PS4)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.