Devil May Cry 5: Collector's Edition mit Van angekündigt + Gameplay

PC XOne PS4

Devil May Cry 5 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Devil May Cry 5 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Capcom hat für das kommende Action-Adventure Devil May Cry 5 (im TGS-Anspielbericht) eine Collector’s Edition für die Sammlernaturen vorgestellt. Diese wird in einer schicken Premium-Kiste ausgeliefert und umfasst zum Preis von 122 US-Dollar (umgerechnet etwa 108 Euro) neben dem Spiel in der „Deluxe Edition“ noch ein Artbook mit den Notizen von Nicos Werkbank, einen Premium Anstecker, einen „I Love Osaka“-Sticker und ein 43 x 28 cm großes Stoffposter.

Das Highlight der Collector’s Edition ist aber eindeutig die Nachbildung von Dantes Reisevan, der, wie im Spiel, mit dem „Devil May Cry“-Neonschild versehen wurde. Bisher taucht diese Sammlerversion nur im US-Store von Amazon auf. Ob sie auch auf dem europäischen Markt verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Devil May Cry 5 wird ab dem 8. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Im Folgenden könnt ihr euch einige neue Spielszenen aus einer Livestream-Episode von Capcom-TV anschauen: