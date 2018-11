Rocksteady: Weiterer Hinweis auf mögliches Superman-Spiel

Das Gerücht, dass Rocksteady Studios derzeit an einem Superman-Spiel arbeitet, gibt es schon länger. Ein neuer Eintrag in der Datenbank von gamesystemrequirements.com sorgt nun für neue Spekulationen. In dieser wird seit wenigen Stunden das Action-Adventure Superman - World's Finest mit dem britischen Studio als verantwortlichen Entwickler gelistet.

GSR hat sich bereits in der Vergangenheit als recht zuverlässig erwiesen, als man etwa Devil May Cry 5 (im TGS-Bericht) in seine Datenbank aufnahm, kurz bevor der Titel im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles von Capcom offiziell angekündigt wurde. Möglicherweise wird die Ankündigung des Spiels schon nächste Woche, im Zuge der Game Awards 2018, erfolgen.