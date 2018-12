Darauf freut sich die Redaktion im... Dezember 2018

Ein letztes Mal im Jahr 2018 verraten wir euch, worauf wir uns in den kommenden Wochen freuen. Welche Spiele landen in der Konsole, welche Filme auf der Glotze, und welche Musik auf den Ohren?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Christoph Vent

Thomas Schmitz

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Hui,von Sky war vier Folgen lang erstaunlich gut – und nach Folge 5 frage ich mich, warum nicht Simba der Löwenkönig als Drehbuchschreiber angeheuert wurde, da wäre Sinnvolleres rausgekommen. Oder Borat. Oder irgendwer. Insoweit freue ich mich nicht wörtlich auf die letzten Folgen, habe aber noch einen letzten Rest Hoffnung. Ich sag' euch nur eines: Wenn eine bestimmte Figur, die in Folge 5, nun ja, verlorengeht, doch noch mal auftaucht... dann gnade im darauffolgenden MoMoCa der Gott des Oropax euren Gehörgängen![SPIELE/BRETTSPIELE]dazu– alles real bei mir vorhandene Review Codes, in die ich noch nicht groß reinschauen konnte. Mit anderen Worten: Der Dezember ist gerettet, so rein strategiespieltechnisch.[SONSTIGES] Rene und ich haben noch zwei Wochen Zeit, um die letzten vier Japan-Dokus fertigzubekommen. Was kann da schon schiefgehen?[FILME/SERIEN] Im heimischen Wohnzimmer läuft immer noch. Da sind wir nun allerdings bereits bei Staffel 5 angelangt, das Ende ist also nah. Ob michtatsächlich ins Kino locken wird, weiß ich noch nicht. Allerdings verspricht die Besetzung zumindest Stumpf-Action-Garantie.als einen Hauptdarsteller zu wählen finde ich fast schon grandios. Zumal ich die-Filme tatsächlich ganz gerne mochte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Open World vonwird noch einiges meiner Zeit in Anspruch nehmen, ich will mindestens alle legendären Wildtiere rauben! Und im Online-Modus, der ja in Kürze startet, in dem werde ich die kühle Jahreszeit und das verschneite Deutschland gegen die angenehm warmen Landschaften des Wilden Westens eintauschen. Ebenfalls im Multiplayer-Bereich angesiedelt ist eine Neuerscheinung, auf die ich mich im Dezember freue:. Hier werde ich mir den einen oder anderen hitzigen Schlagabtausch mit meinen (bald-nicht-mehr-)Freunden liefern.[SONSTIGES] Weihnachten ist mir relativ egal, auf den Urlaub freue ich mich aber trotzdem. Was aber wohl noch besser wird (hüstel), dürfte die mit Freunden geplante LAN-Party sein. Wir wollen mal wieder richtig Oldschool werden, mitund. Die anderen reden aktuell noch was davon, Internet zu wollen, das treibe ich ihnen aber auch noch aus. Neumodischer Kram![FILME/SERIEN] Zum Glück interessiert mich von den neuen Serien oder neuen Staffel-Releases im Dezember keine wirklich. Im Kino gäbe es mitzumindest einen Streifen, der mich persönlich reizen würde, aber trotzerhoffe ich mir davon nicht zu viel. Von daher werdet ich im Dezember vor allem bislang Versäumtes nachholen und mir (auch aufgrund dringenden Nachratens einer Freundin) endlich mal die 6. Staffel vongeben, die wieder deutlich besser sein soll.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch in diesem Bereich ist in erster Linie die Verkleinerung des Pile of Shame im Fokus, der bei mir noch nie so groß war wie am Ende dieses Jahres. Wobei, so groß ist er dann doch nicht. Mal von einer Reihe von Indie-Titeln abgesehen, geht es bei mir vor allem darum, endlich mal die Kampagne vonkomplett durchzuspielen. Von den aktuellen Titeln im Dezember werde ich mir nebenauf Switchgeben. Gerade Letzteres dürfte wieder eine ziemliche Action-Gaudi ohne großen Tiefgang hergeben.[SONSTIGES] Wie immer freue ich mich im Dezember natürlich am meisten auf meinen alljährlichen Heimatbesuch. So schöne Seiten München auch haben mag, die Mentalität der Kölner ist im Vergleich damit einfach unschlagbar. Alte Freunde wiedertreffen, gemeinsam die letzten beiden Hinrundenspiele vom FC anschauen, vielleicht ein leckeres Kölsch? Ein bisschen entspannen, zur Ruhe gekommen, genießen, so muss Urlaub sein![FILME/SERIEN] Aktuell läuft bei uns die Serie Deutschland 83, die uns ganz gut unterhält. Im Dezember wird es vermutlich gleich mitweitergehen. Außerdem werde ich wohleine Chance geben. Und vielleicht geht es auch mal ins Kino – wenn denn noch irgendwoläuft.[SPIELE/BRETTSPIELE] Habe ich letzten Monat an dieser Stelle geschrieben, dass michgar nicht so sehr reizen würde? Nun ja, ich habe den Multiplayer-Modus natürlich trotzdem mal angespielt. Und nach den ersten Stunden bin ich einfach nur begeistert. Ich werde in den nächsten Monaten definitiv noch einige Stunden auf den virtuellen Schlachtfeldern verbringen. An Neuheiten interessiert mich vor allem. Ich bin kein großer Fan von Fighting Games. Aber die Smash-Bros.-Reihe ist so erfrischend anders, dass sie auch für Genre-Fremde wie mich gut funktioniert.[SONSTIGES] Nach den mit Spielen vollgepackten Wochen im September, Oktober und November freue ich mich darauf, spätestens zu Weihnachten einmal abschalten zu können. "Feiertage-Nachholtitel" nehme ich mir erst gar nicht vor, und das Smartphone wird wohl wieder mal für ein paar Tage in der Schublade verschwinden. Stattdessen wird viel Zeit mit der Familie und Freunden verbracht.[FILME/SERIEN] Ich freue mich jetzt schon wie verrückt auf den 18. und 19. Dezember. Nicht nur, weil da langsam mein Urlaub vor der Tür steht. Sondern weil Schotty zurückkommt: Vier neue Folgenim NDR. Und ab 5. Dezember läuft die zweite Staffel der mittlerweile preisgekrönten Dramedybei Amazon im Originalton.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin ehrlich gesagt froh, dass im Dezember kaum etwas erscheint. So kann ich vielleicht mal Blicke in ein paar Spiele aus dem Jahr 2018 zur Schnellbeurteilung riskieren oder einfach nur malundweiterspielen.[SONSTIGES] Release-Listen der Platten-VÖs durchgeguckt - und nix entdeckt. Da studiere ich lieber die Jahres-End-Listen der Musikmagazine oder die User-All-Time-Top-10 des großartigen Exmusikpress-Forums.[FILME/SERIEN] Ich freue mich auf. Die Steampunkwelt der Jugendbuchverfilmung leidet unter Rohstoffknappheit. Die offensichtliche Lösung für dieses ernste Problem ist natürlich, sich Panzerketten an seine Stadt zu flanschen. Die Trailer lassen bei mir zwar noch keine grenzenlose Begeisterung aufkommen. Meine Freude rührt aber vor allem daher, dass ich den ehemaligen-Stargern auf der großen Leinwand sehe.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mitgeht der Omen-Simulator im Dezember überraschend in die dritte Runde. Die titelgebende Satansbrut frönt noch immer dem Hobby, das Ableben all seiner Mitmenschen zu fördern. Da man der Chorknabengestalt von Lucius seine diabolischen Kräfte nicht ansieht (wenn man noch nie im Leben einen Horrorfilm gesehen hat), kann er leichter unbeobachtet in den offenen Gebieten seine teils absurd-umständlichen Morde vorbereiten.[SONSTIGES] Ich freue mich sehr auf die Weihnachtsfeier in den heiligen Hallen der Redaktion. Ansonsten steht der Dezember ganz im Zeichen der kulinarischen Exzesse zu den Weihnachtsfeiertagen.[FILME/SERIEN] Mitundlaufen im Dezember gleich zwei spannende Filme an, die ich nur zu gerne auf der großen Leinwand erleben möchte. Im heimischen Wohnzimmer steht zudem der Rest der dritten Staffel vonauf dem Programm - der One Take im Gefängnis in Folge 4 gehört wohl zu den besten Action-Szenen, die ich jemals in Serienform gesehen habe. Echt schade, dass es keine vierte Staffel geben wird.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Dank Conan Exiles und einer Finanzspritze entkam Funcom der drohenden Insolvenz und lieferte das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte ab. Nun bin ich gespannt, ob die Norweger mit Mutant Year Zero - Road to Eden nachlegen können. Ansonsten hält mich im Dezember vor allem mein Mountain of Joy weiter in Atem. Spider-Man soll ja ganz gut geworden sein, munkelt man ...

[Sonstiges] Der Dezember begann bereits mit einem Highlight: die Weihnachtsfeier von GG. Ende dieser Woche geht es dann erneut quer durch Deutschland zur Jahresendsause bei meinem Arbeitgeber Computec. Und dank vieler freier, aber auch vieler arbeitsreicher Tage wird mir beim Finale von 2018 sicherlich kein bisschen langweilig.