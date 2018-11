The Crew 2: Neuer Modus „Demolition Derby“ angekündigt / Trailer

PC XOne PS4

The Crew 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Crew 2 ab 24,00 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisofts Studio Ivory Tower arbeitet fleißig an den neuen Inhalten zu The Crew 2 (Testnote: 7.0) und hat nun mit „Demolition Derby“ einen neuen Modus für das Rennspiel angekündigt. Allzu viele Details haben die Entwickler zu dem Modus bisher allerdings noch nicht verraten. Traditionell müsst ihr in einer geschlossenen Arena konkurrierende Fahrzeuge rammen, um diese auszuschalten. Der letzte Fahrer, dessen Fahrzeug noch fährt, wird zum Sieger erklärt.

Ob die Entwickler hier nur eine simple Arena-Keilerei liefern oder das Ganze um die aktuell beliebten Battle-Royale-Elemente oder richtige Rennen mit Karambolagen erweitern, bleibt abzuwarten. Konkrete Infos sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Vorerst bekommt ihr nur einen kurzen Teaser-Trailer zu sehen, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt: