Minecraft Story Mode: Serien-Adaption auf Netflix gestartet

Die Serien-Adaption von Telltales Minecraft Story Mode (Testnote: 4.0) ist heute mit den ersten drei Episoden „Der Orden des Steins“, „Aufbauanleitung beachten“ und „Wo man zuletzt sucht“ auf Netflix gestartet. Wie in der Spielvorlage, könnt ihr auch in der Serie als Zuschauer die eine oder andere Entscheidung treffen und so den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

In „Der Orden des Steins“ liefert ihr euch auf der EnderCon einen Bauwettbewerb unter Freunden. Eure Fähigkeiten werden allerdings schon bald für die Rettung der Welt benötigt. In „Aufbauanleitung beachten“ begebt ihr euch auf die Suche nach zwei Mitglieder des Ordens des Steins. Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Wunder von Redstonia oder die explosiven Königreiche erkunden möchtet. In „Wo man zuletzt sucht“ müsst ihr in einem Rennen gegen die Zeit den Architekten Soren, das letzte Mitglied des Ordens des Steins, aufspüren und hoffen, dass sein Wissen ausreicht, die Welt zu retten. Die vierte und fünfte Episode der ersten Serienstaffel werden laut Netflix nächste Woche, ab dem 5. Dezember, verfügbar sein.