Community-Projekt: Organisation des GG-Community-Awards

Wie in jedem Jahr werden auch gegen Ende des Jahres 2018 diverse Auszeichnungen für die besten Spiele der zurückliegenden 12 Monate vergeben. Anfang Dezember findet die Verleihung der Game Awards in Los Angeles statt, die Gewinner der traditionsreichen Golden Joystick Awards wurden bereits im November bekanntgegeben.

Doch welche Spiele stehen eigentlich in der Gunst der GamersGlobal-User ganz weit oben? Um dies herauszufinden, möchten wir eine Abstimmung innerhalb der GG-Community durchführen. Das Ganze befindet sich noch in der Konzeptphase, und vielleicht kommt es darüber auch nie hinaus. Denn die Realisierung des GamersGlobal Community Awards hängt stark davon ab, wie viele von euch bereit sind, daran teilzunehmen. Da die Abstimmung nicht noch mehr Arbeit für die Redaktion bedeuten soll, kann diese nicht direkt auf der Website durchgeführt werden. Stattdessen wollen wir eine Umfrage über die Web-App Google Formulare organisieren, die für jeden Abstimmungswilligen per Link (und ohne Anmeldung mit einem Google-Konto) zugänglich sein soll. Um die Funktionaliät dieser Methode zu überprüfen, läuft zur Zeit eine Testumfrage mit zwei Fragen (den Link zu dieser Test-Abstimmung findet ihr auch unterhalb dieser News).

Wir bitten jeden, der zur Realisierung des GamersGlobal Community Awards beitragen und später auch an der "echten" Abstimmung teilnehmen möchte, kurz die Testumfrage aufzurufen und mit gerade einmal drei Klicks abzuschließen. Sollte sich herausstellen, dass eine repräsentative Gruppe vorhanden ist, würden wir in die weitere Ausarbeitung, nämlich das Vorschlagen und Festlegen von Kategorien und Spielenominierungen, einsteigen. Dies würde dann über entsprechende Forenthreads laufen. Also: Bitte führt die Testumfrage durch und kommentiert gerne unter dieser News, was ihr von der Idee haltet und welche Vorschläge ihr dafür habt.