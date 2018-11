Warhammer Quest 2: iOS-Dungeon-Crawler erscheint 2019 für PC

PC iOS MacOS

Mit der ersten PC-Umsetzung des rundenbasierten Strategie-Dungeon-Crawler-Mixes Warhammer Quest im Jahr 2013 konnte der damalige Entwickler Rodeo Games zumindest bei GamersGlobal keine Lorbeeren einheimsen. Für den Nachfolger Warhammer Quest 2 - The End Times haben sich die beiden Engländer Pete Akehurst (zuvor bei Popcorn Entertainment) und Ben Murch (zuvor Creative Director bei Rodeo Games) zum Zwei-Mann-Studio namens Perchang zusammengetan. Im Oktober 2017 erschien das Mobile-Game für iOS-Geräte, für den Januar 2019 wurde nun die Umsetzung für PC und Mac angekündigt.

Warhammer Quest 2 - The End Times spielt, wie der Name bereits suggeriert, im Warhammer-Universum. Das heißt zum einen, dass ihr euch in einem Szenario des Krieges - in diesem Fall während der chaotischen Endzeit - wiederfindet. Zum anderen herrscht themengetreu düster-martialische Atmosphäre. Ihr steuert ein Helden-Duo durch weitläufige Dungeons, schlagt euch durch Monsterhorden, erfüllt Quests, sammelt über 200 Waffen und Rüstungen, erringt Fertigkeitspunkte und verscherbelt in ortsansässigen Läden eure Fundstücke. Das klingt zwar alles verdächtig nach Diablo 3, unterscheidet sich jedoch in zwei wesentlichen Merkmalen vom Action-Rollenspiel: zum einen seht ihr das Spielgeschehen aus einer leicht angewinkelten Top-Down-Perspektive, zum anderen stehen euren Kriegern nur einige Bewegungspunkte pro Runde zur Verfügung, ehe die Gegner-KI an der Reihe ist. Dies fordert ein gewisses Maß an Taktik während der Kämpfe und auf dem weiteren Weg durch die zehnteilige Kampagne.