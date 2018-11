Loria: Von Warcraft inspiriertes Indie-RTS auf Steam veröffentlicht

PC MacOS

Trotz der fehlgeschlagenen Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo im März 2017 hat der slovakische Indie-Entwickler Erik Vinclav offensichtlich nicht klein beigegeben und am 27. November Loria auf Steam veröffentlicht.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS), das stark von der "goldenen Ära" der Echtzeit-Strategie um Spiele wie Warcraft - Orcs & Humans, Warcraft 2 - Tides of Darkness und anderen inspiriert ist. Ihr schlüpft wahlweise in eine der Fraktionen Chaos oder Order und habt die Möglichkeit die jeweilige Kampagne zu spielen, oder euch im Geplänkel mit der KI zu messen. Sollte die Spieleranzahl auf über 3000 ansteigen, verspricht der Entwickler an einem Multiplayer-Modus zu arbeiten.

Das Spiel ist noch bis zum 4. Dezember mit einem Einführungsrabatt von 25% für 11,99 € zu erhalten, der reguläre Preis beträgt 15,99€. Für einen ersten Eindruck haben wir den Trailer der Order-Fraktion unten eingebunden. In der ebenfalls auf Steam erhältlichen Demo könnt ihr in einigen Missionen der Order-Kampagne weitere Eindrücke vom Spiel sammeln.