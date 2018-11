Battlefield V: Deutlich weniger Retail-Verkäufe als der Vorgänger

PC XOne PS4

Das letzte Woche erschienene Battlefield V (im Test) kommt bei den Serienfans offenbar nicht so gut an, wie es sich DICE und Electronic Arts gewünscht hätten - zumindest deuten dies die bisherigen Retail-Verkäufe an. In Großbritannien hat sich der Titel innerhalb der ersten Woche nach dem Release nur halb so oft verkauft, wie der Vorgänger Battlefield 1 (MP-Testnote: 9.0).

Auch der direkte Konkurrent Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5) ging im selben Zeitraum in den britischen Geschäften doppelt so oft über die Ladentheken wie Battlefield V. Ob es bei den digitalen Verkäufen besser aussieht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Tatsache, dass die Live-Server für Käufer der digitalen Version früher zugänglich waren, könnte einer der Gründe für die mageren Retail-Verkäufe sein. Auch die Möglichkeit, das Spiel im Rahmen von Origin Access Premier spielen zu können (das erst dieses Jahr durchstartete), könnte sich auf die physischen Verkäufe ausgewirkt haben. Auch ist die Zahl der digitalen Käufe seit 2016 immer weiter gestiegen. In den UK-Charts liegt Battlefield V derzeit auf Platz 4, noch vor Forza Horizon 4 (Testnote: 8.5) und hinter Red Dead Redemption 2 (Testnote. 9.5):