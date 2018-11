Games with Gold im Dezember mit Dragon Age 2, Never Alone und mehr

XOne

Microsoft hat über Xbox Wire die Games with Gold für den kommenden Monat Dezember bekannt gegeben. Besitzer der Xbox 360 können sich auf Biowares Rollenspiel Dragon Age 2 (Testnote: 8.5), sowie Pandemics Action-Adventure Mercenaries - Playground of Destruction freuen. Xbox-One-Spieler werden derweil Toxics Puzzle-Spiel Qube 2 (Testnote: 8.0) und Upper One Games’ Jump-and-run Never Alone im Rahmen des Abonnements herunterladen können.

Nachfolgend die Termine im Überblick:

Qube 2 - vom 1. bis 31. Dezember 2018

Never Alone - vom 16. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019

Dragon Age 2 - vom 1. bis 15. Dezember 2018

Mercenaries - Playground of Destruction - vom 16. bis 31. Dezember 2018

Dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm sind die beiden Last-Gen-Titel auch auf der Xbox One spielbar. Eine aktuelle Abwärtskompatibilitätsliste findet ihr unter dem Quellenlink.