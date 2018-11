Fallout 76: Brandbestien-Königin droppt Nudelholz

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 39,00 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesdas Action-Rollenspiel-MMO Fallout 76 musste bereits einiges an Kritik einstecken und schnitt auch in der GamersGlobal-Umfrage nicht sonderlich gut ab. Nun sorgt der Loot der Brandbestien-Königin für neue Diskussionen. Der weibliche Raid-Boss, der von Spielern durch eine Atombombenexplosion heraufbeschworen wird, lässt nach einem harten Kampf neben dem einen oder anderen wertvollen Bauplan auch ein „blutiges Nudelholz“ fallen. Zwar taugt das Teil als legendäre, aber eben nicht besonders starke Nahkampfwaffe für Charaktere ab Stufe 50 mit einem Schadenswert von 48 und dem Effekt, mehr Schaden zuzufügen, je geringer die Lebensenergie des Spielers ist. Doch in Zeiten von #MeToo fragt sich der eine oder andere möglicherweise: Guter Gag oder unnötiger Sexismus?

Die Fallout-Reihe ist seit dem ersten Teil 1997 nicht gerade für politische Korrektheit bekannt. Dumme Charaktere, Splatter-Orgien und der regelmäßige Einsatz von Nuklearwaffen haben den Rollenspielen nicht nur regelmäßige USK-18-Freigaben beschert, sondern auch einen gewissen Kultstatus bei den Serien-Fans. Dass das Endgame von Fallout 76 durch den allgemein schwachen Loot der starken Brandbestien-Gegner nicht wenige Spieler verärgert und die Wertungen fast einheitlich im Mittelfeld liegen, dürfte auch bei Bethesda nicht unbemerkt bleiben. Ob durch die Allgegenwärtigkeit wütender und enttäuschter Forenuser auch ein mögliches „Nudelholzgate“ Kratzer im Ansehen der Entwickler und Fallout-Serie hinterlassen könnte, wird sich zeigen.