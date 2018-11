Everspace: Weltraum-Shooter erscheint nächsten Monat für die Switch

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Wie das in Hamburg ansässige deutsche Entwicklerstudio Rockfish Games bekannt gab, wird der Weltraum-Shooter Everspace (zum Indie-Check) im kommenden Monat in der „Stellar Edition“ für die Switch erscheinen. Bisher wurde der Titel bereits für Windows, Linux, Mac, Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Der Release für die Hybridkonsole soll hierzulande am 11. Dezember erfolgen.

Der Space-Shooter bietet eine Story-Kampagne mit actiongeladenen Weltraumkämpfen und Roguelike-Elementen. Hinzu kommt ein umfassendes Waffenarsenal, verschiedene Schiffe (alle jeweils mit einer eigenen dynamischen Cockpit-Anzeige, einzigartigen Eigenschaften und individueller Startausrüstung), sowie detailreiche prozedural generierte Umgebungen und eine auf Maus und Tastatur optimierte 6DOF-Shooter-Steuerung (Six Degrees of Freedom).