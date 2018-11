Spieleveteranen-Podcast 132: Siedler History Collection

PC DS

Die Siedlungspolitik von Blue Byte führte zu einer der erfolgreichsten und langlebigsten Strategieserien: Seit einem Vierteljahrhundert wuseln Die Siedler durch blühende Aufbau-Landschaften. Die neue Siedler History Collection bereitet alle sieben Teile für heutige Windows 10-PCs wieder auf. Welche Serienteile sind ein längeres Verweilen wert, was sind die Besonderheiten der neuen Sammlung – und was wird vermisst? Neben diesem neuen/alten Spiel greifen wir auch zu einem Stapel Zeitschriften, um in der Rubrik »Zeitreise« nachzublättern, was die Fachmagazine vor 10, 20 und 30 Jahren bewegte.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Mick Schnelle.

Aufnahmedatum: 26.10.2018

Laufzeit: 2:51:13 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:10 Was haben wir zuletzt gespielt? Man ärgert sich über Underworld Ascendant, außerdem liegen Sunset Overdrive, Read Dead Redemption 2 und AC Odyssey auf den Festplatten.

0:32:10 Die Westwood-Veteranen von Petroglyph entwickeln neue Remaster-Version von Command & Conquer und Alarmstufe Rot.

0:39:56 Was haben Nicht-Unterstützer bei Episode 131 versäumt? Unter anderem ein Special zum 25. Geburtstag der Zeitschrift CD Player mit Boris Schneider-Johne und eine Runde Antworten auf Hörerfragen.

0:41:43 Das neue (alte) Spiel: Siedler History Collection

0:43:00 Die neue „History Collection“ sammelt sieben Siedler-Spiele samt Erweiterungen. Aus diesem Anlass erinnern sich Aufbauminister Jörg und Siedlungsexperte Mick an die Seriengeschichte und legen mit dem Auftakt von 1993 los.

0:51:11 Zwei Jahre später folgte Die Siedler 2. Welche Fortschritte gab es neben grafischen Verbesserungen?

0:57:02 Teil 3 wartete mit einer neuen Grafikengine auf, hatte aber den klassischen Wegebau – sehr zu Micks Missfallen – durch einen automatischen ersetzt.

1:02:51 Die Siedler 4 bescherte uns die Freuden des stufenlosen Zoomens.

1:06:45 Die Siedler – Das Erbe der Könige: Ohne eigene Nummer, dafür aber mit echter 3D-Grafik. Auch abseits der Optik bricht der fünfte Serienteil mit einigen Traditionen.

1:12:44 Aufstieg eines Königreichs rückt den Warenkreislauf wieder mehr in den Vordergrund, hatte aber mit dem eigentlichen Prinzip von Die Siedler relativ wenig zu tun.

1:15:20 Die Siedler 7 markiert für die beiden Veteranen unterschiedliche Erfahrungen: Für Jörg ist es der erste Serienteil seit Jahren, Mick hingegen hat ihn nicht einmal angerührt.

1:19:29 Was halten Mick und Jörg von den Verbesserungen der Siedler History Collection, was fehlt? Außerdem verraten die beiden ihre Lieblingstitel der Serie.

1:37:00 Zeitreise: November 2008, 1998, 1988

1:37:46 PC Games 12/2008, u.a. mit Diablo 3, Far Cry 2, Fallout 3 und Sacred 2.

1:58:14 GameStar 12/1998 und PC Player 12/1998, u.a. mit Half-Life, Caesar 3, Populous: The Beginning und Railroad Tycoon 2.

2:23:36 Power Play 12/1988, u.a. mit Pool of Radiance, Speedball, Neuromancer und Phantasy Star.