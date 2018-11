Resident Evil 2: Demo angeblich im Dezember

PC XOne PS4

Resident Evil 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Resident Evil 2 ab 49,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der japanische Entwickler und Publisher Capcom soll angeblich eine Demo für das kommende Remake von Resident Evil 2 planen. Das zumindest behauptet der Twitter-Nutzer Anthony Robert, der auf seinem Twitter-Account @developeanthony Bilder vom Spielmenü der Anspielversion veröffentlichte. Die beiden Bilder deuten an, dass die Demo sowohl in der Rolle von Leon S. Kennedy, als auch in der Haut von Claire Redfield durchspielbar sein wird.

Später twitterte Robert auch einen kurzen Clip von dem Menü seines PS4-Entwickler-Kits, in dem die Demo von Resident Evil 2 zu sehen ist. Weitere Tweets brachten zudem ein Bild von Ada Wong und Mr. X zum Vorschein. Die Tweets des Accounts sind inzwischen auf „privat“ gestellt worden. Bis Sony die Demo offiziell bestätigt, sollte ihr das Ganze als Gerücht betrachten.