Red Dead Redemption 2: Multiplayer-Beta startet heute, weitere Termine

Bereits im September gab Rockstar bekannt, dass man die Beta zu Red Dead Online, dem Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5), im November abhalten wird. Besitzer der „Ultimate Edition“ des Spiels können heute ab 14:30 Uhr deutscher Zeit loslegen (Käufer der physischen Version müssen den beiliegenden Ultimate-Edition-Code einlösen).

Für Spieler, die den Titel am Release-Tag, den 26. Oktober, gespielt haben, startet die Online-Beta am morgigen Mittwoch, den 28. November und wer sich nach dem Launch und bis zum 29. Oktober im Spiel blicken ließ, wird ab Donnerstag, den 29. November, einstigen können. Alle späteren Käufer dürfen erst ab dem kommenden Freitag, den 30. November, auf die Live-Server. Ihr werdet die Beta am besagten Termin durch einen Menüeintrag im Spiel starten können.

Wie Rockstar erklärt, sei der Beginn der Beta nur der erste Schritt in einer sich ständig erweiternden und dynamischen Spielwelt. Der Onlinetest werde es dem Entwicklerteam dabei helfen, mit den „Turbulenzen“ umzugehen, die unvermeidbar sind, wenn Online-Erlebnissen dieser Größenordnung an den Start gehen. Dabei verlässt man sich auf die Hilfe der Fans: