Ghost of a Tale: Fantasy-Adventure ab Februar 2019 auch auf PS4 und Xbox One

PC XOne PS4

Ghost of a Tale ab 22,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nach dem PC-Release im Frühjahr dieses Jahres hat das Indie-Studio SeithCG in einem neuen Trailer nun den Termin für die PS4- und Xbox-One-Umsetzung des Actionadventure-Rollenspiel-Mixes Ghost of a Tale bekanntgegeben. Demnach dürfen ab Februar 2019 auch die Konsolenspieler die musikalische Maus Tilo durch eine mittelalterliche Fantasywelt steuern, wie es bereits Jörg Langer und Harald Fränkel in einer Stunde der Kritiker getan haben.

In dem 3D-Abenteuer ist der Mäuserich Tilo auf der Suche nach seiner Angebeteten. Die Welt, in der er sich nicht ganz freiwillig wiederfindet, wird ausschließlich von Tieren beheimatet, die dem grauen Hobby-Minnesänger mal freundlich, mal feindlich gegenüberstehen. Ghost of a Tale kombiniert Stealth-Elemente, Jump-and-Run-Einlagen sowie zahlreiche Quests und Gespräche zu einem abwechslungsreichen Actionadventure, das für etwa 15 Stunden tierischen Spaß sorgen soll.