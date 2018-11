PC MacOS

Aus diesem Kerker müsst ihr zu Spielbeginn entkommen.

Prinzessin allein zu Haus

Im Schloss erledigen die Wachen alles in mühevoller Handarbeit.

Abwechslungsreicher und kreativer Gedankensport

An dieser Stelle muss sich Tsioque vor den Schergen des Zauberers verstecken.

Ein spielbarer Zeichentrickfilm

Hoffentlich habt ihr im Nähkurs auch gut aufgepasst.

Fazit

Einzelspieler

Point-and-Click-Adventure

Für Einsteiger

Preis: 11,59 Euro (bei Steam)

In einem Satz: Wunderschönes, aber auch ziemlich kurzes Prinzessinnen-Adventure

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Nach dem düsteren Tormentum: Dark Sorrow (Indie-Check) wagen sich die OhNoo-Studios in Zusammenarbeit mit Smile erneut ans Adventure-Genre. Diesmal geht es deutlich lustiger zu, denn im kickstarter-finanziertengreift ihr der gleichnamigen Prinzessin bei ihrem Abenteuer unter die Arme. Ob dies ebenso überzeugend funktioniert wie im Jenseits-Titel zuvor, verrät euch der Check.Tsioque (sprich: Tschock) beginnt mit einer märchenhaften Erzählung von einem Königreich, in dem sich die Königin aufmacht, ein gefährliches Biest zu erlegen, um das Reich zu schützen. Die pfiffige Prinzessin Tsioque bleibt allein daheim. In just diesem Moment nutzt der Hofzauberer die Möglichkeit, um die Macht zu übernehmen und das Schloss mit Monstern zu unterwerfen. Die junge Prinzessin landet daraufhin im Kerker, damit der böse Zauberer ungestört an seinem Plan arbeiten kann.Eure erste Aufgabe ist es nun, der Prinzessin beim Ausbruch aus dem Kerker zu verhelfen. Ganz Adventure-like greift ihr hierfür aber nicht auf rohe Gewalt zurück, sondern müsst diverse Gegenstände zur rechten Zeit am rechten Ort einsetzen. Mehr als einmal versuchen dabei die Schergen des bösen Zauberers, eure Pläne zu durchkreuzen.Neben den klassischen Item-Knobeleien bietet TSIOQUE auch ein wenig Abwechslung. An einigen Stellen im Spiel müsst ihr aufpassen, nicht von den Monster-Wachen oder dem bösen Zauberer erwischt zu werden und im richtigen Moment handeln. Weiterhin wird die Rätselei noch durch ein paar Quick-Time-Events und eine sanfte Geschicklichkeitseinlage (mit der Maus, keine Angst) aufgelockert, so dass ihr nicht nur den Kopf zum Rauchen bringen müsst. Dialogrätsel gibt es mangels Gesprächen keine.Das sonstige Rätseldesign ist durchaus kreativ und meist nachvollziehbar, ohne in Adventure-typische Absurditäten abzurutschen. Auch der Fortschritt der Geschichte wird angenehm in gut animierten Zwischensequenzen erzählt. Im letzten Drittel bekommt die Story von Tsioque allerdings einen deutlichen Twist, der zumindest mir nicht gut gefallen hat.Technisch ist Tsioque tadellos. Die Hintergründe und Figuren sind comic-haft und wunderschön gezeichnet. Die Animationen sind butterweich und humorvoll. Die Soundkulisse hingegen ist eher dünn und nicht weiter auffällig. Die kleine Tsioque hat unglücklicherweise keine eigene Stimme, und die Monsterwachen reden Kauderwelsch, was insbesondere im Verhältnis zum sehr gut (und nur auf Englisch) vertonten Intro eine kleine Enttäuschung ist. Die deutschen Untertitel sind passend und gut übersetzt und übermitteln die gewünschte märchenhafte Stimmung.Trotz vieler guter Qualitäten hat mich Tsioque ein wenig enttäuscht. Das Spiel ist handwerklich sehr gut gemacht, allerdings auch sehr kurz. Wenn ihr nicht stundenlang an einzelnen Rätseln hängt, so solltet ihr das Ende nach spätestens drei Stunden erreicht haben. Das ärgert mich besonders, weil Tsioque ein sehr interessanter und liebenswerter Charakter ist und ich gerne mehr Zeit mir ihr verbracht hätte und gerne noch mehr Rätsel gelöst und Abenteuer überstanden hätte. Der Story-Twist hatte für mich außerdem einen faden Nachgeschmack.