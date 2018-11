Anno 1800: Ubisoft plant technische Testphase für Ende November

PC

Ubisoft Blue Byte Mainz hat noch für Ende diesen Monats eine umfangreiche technische Testphase für ihren kommenden Echtzeit-Aufbaustrategie-Titel Anno 1800 angekündigt. Teilnehmen können neben speziellen externen Testern auch zahlreiche registrierte Anno-Union-Nutzer. Anmeldungen sind auf der entsprechenden Website noch möglich.

Ubisoft hat jedoch bestimmte Auflagen für die ausgesuchten Community-Tester, die jeweils per E-Mail persönlich eingeladen werden. So darf im Rahmen der Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) außerhalb der internen Foren nicht über das Spiel gesprochen werden, es dürfen weder Bilder noch Video- oder Tonaufnahmen gemacht werden, auch darf das Spiel nicht live gestreamt werden. Die Testphase soll dazu dienen, Einblicke in die Performance und das Balancing des Spiels zu ermöglichen um noch diverse Optimierungen vor Release durchführen zu können.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass es sich hierbei keinesfalls um das gepolishte Endprodukt handelt, welches Ende Februar 2019 veröffentlicht wird, vielmehr beschränkt sich der Test auf diverse Elemente der Software. Einige Teile werden nicht funktionieren, manche absichtlich, manche unabsichtlich, auch wird nicht das gesamte Spiel zur Verfügung stehen. Von den fünf Bevölkerungsstufen werden nur die ersten drei zugänglich sein, auch wird die Kampagne nicht spielbar sein. Die Sprachversion wird auf Englisch beschränkt sein. Die vorläufigen Systemanforderungen, die ausdrücklich nicht final sind, lesen sich wie folgt:

Minimalanforderungen:

CPU: Intel i5 3470 oder AMD FX 6350

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 670 GTX oder AMD Radeon R9 285

Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 (jeweils 64-bit)

Festplattenspeicher: 26 GB

Empfohlene Anforderungen:

CPU: Intel i5 4690k oder AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 970 GTX oder AMD Radeon RX 480

Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 (jeweils 64-bit)

Festplattenspeicher: ca. 50 GB

Anno 1800 (zu unserem Angespielt-Artikel von Jörg Langer) wird geschichtlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt sein und die industrielle Revolution zum Thema haben. Das Spiel soll am 26.2.2019 für PC erscheinen.