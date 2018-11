Next Xbox: Weitere Hinweise auf verschiedene Konsolen-Varianten

XOne

Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles bestätigte Microsofts Xbox-Boss Phil Spencer ganz offiziell, dass die neue Xbox-Generation sich auf dem Weg befindet. Dabei merkte er an, dass sein Team tief in der Entwicklung der „neuen Konsolen“ (Mehrzahl) steckt. Rund einen Monat später berichtete der Journalist, Autor und Podcaster Brad Sams, dass Microsoft im Jahre 2020 tatsächlich zwei Varianten der nächsten Xbox auf den Markt bringen will. Neben einem traditionellen System (Codename: „Scarlett“) mit einem Laufwerk soll angeblich noch eine kostengünstigere Variante (Codename: „Scarlett Cloud“) ohne Laufwerk und mit schwächerer Hardware erscheinen, die komplett auf Streaming setzen wird. Nun hat Microsoft neue Stellenausschreibungen veröffentlicht, in denen erneut von mehreren Geräten die Rede ist.

So sucht das Unternehmen aktuell unter anderem nach einem „hoch motivierten und kooperativen Maschineningenieur“, der laut Beschreibung gemeinsam mit dem Xbox-Entwicklungsteam an den mechanischen Systemen für Microsofts „Konsolen der nächsten Generation“ arbeiten soll. Wann die neuen Konsolen genau vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt. Sollte 2020 als Release-Zeitraum stimmen, dürfte die Enthüllung 2019 erfolgen.