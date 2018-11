Nein, bitte nicht abschalten nach diesem wahnsinnig tollen Einstieg in die Folge! Ihr seid nicht bei einem Podcast für Gesangstrainer gelandet, Jörg und Dennis bringen sich nur schon in Stimmung!

Der November ist so gut wie vorüber und dementsprechend weihnachtet es schon leicht in Salmdorf. Jörg und Dennis sind auf jeden Fall schon einigermaßen in Stimmung für die Weihnachtsfeier am Samstag, vergessen aber natürlich nicht, euch zu verraten, was sie in der letzten Zeit gespielt und geschaut haben. Und trotz mehrerer Reizthemen schafft es Jörg, die Dauer seiner Monologe gut einzugrenzen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:40 Jörg und Dennis sagen servus!

01:02 Ein kleines Update zur am Samstag stattfindenden GamersGlobal-Weihnachtsfeier

01:37 Dennis hat einen neuen Durchgang in Red Dead Redemption 2 gestartet

gestartet 02:58 Außerdem hat er in Pokémon Let's Go Pikachu fleißig Taschenmonster gefangen

fleißig Taschenmonster gefangen 04:36 Jörg wollte in Red Dead nur pokern, erlebte aber wieder Haarsträubendes

05:55 Dafür hat ihm die Livefolge Dark Souls - Remastered deutlich mehr Freude bereitet

deutlich mehr Freude bereitet 08:24 Neben 4 Blocks weiter- hat er sich auch die erste Folge der neuen Serien-Verfilmung von Das Boot angesehen

weiter- hat er sich auch die erste Folge der neuen Serien-Verfilmung von angesehen 10:33 Die Vorschau für diese Woche: Euch erwarten Tests zu Darksiders 3 , Underworld Ascendant , Warhammer 40.000 - Mechanicus und Just Cause 4 . Außerdem liefern wir euch gleich zwei Stunden der Kritiker, zu Darksiders und Just Cause – mit letzterer feiern wir Zehn Jahre Stunde der Kritiker .

, , und . Außerdem liefern wir euch gleich zwei Stunden der Kritiker, zu Darksiders und Just Cause – mit letzterer feiern wir . 15:33 Userfragen, Go! Der Marian interessiert sich für Userkolumnen

interessiert sich für Userkolumnen 16:42 Toxoplasmaa : Was hat Jörg aus den Japan-Dokus 2018 gelernt?

: Was hat Jörg aus den Japan-Dokus 2018 gelernt? 20:45 Jonas S. wünscht sich einen abschließenden Test zu The Council

wünscht sich einen abschließenden Test zu 21:20 Tasmanius will einen Mick-Test zu X4 - Foundations

will einen Mick-Test zu 21:43 Ob unsere Abo-Aktionen Wirkung zeigen, will Danywilde wissen

wissen 23:33 Zudem schlägt Danywilde fürs Dark-Souls-Letsplay eine Abstimmung vor.

26:45 Tschüss und bis nächste Woche oder Samstag!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!