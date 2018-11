The Legend of Zelda - Skyward Sword: Producer deutet Switch-Version an

Switch

Das bisher ausschließlich für die Wii und die WiiU erhältliche Action-Adventure The Legend of Zelda - Skyward Sword (Testnote: 8.5) könnte in naher Zukunft auch für Nintendos aktuelle Hybridkonsole Switch erscheinen. Das zumindest hat der Producer Eiji Aonuma im Rahmen des kürzlich in Japan veranstalteten The Legend of Zelda: Concert 2018 durchblicken lassen.

Wie mehrere japanische und englische Besucher des Konzerts in den sozialen Medien berichten, sagte Aonuma im Verlauf der Veranstaltung: „Wir wissen, was ihr denkt... Skyward Sword auf Switch, nicht wahr?“, wofür er einen tosenden Applaus vom Publikum erntete.

Die Fans spekulieren, dass Aonuma keinen Grund hätte, eine Switch-Version zu erwähnen, wenn der Port nicht längst auf dem Weg wäre. Dafür spricht zudem die Tatsache, dass Nintendo bisher die meisten der 3D-Zelda-Spiele irgendwann in HD remasterte. Sollte Nintendo es mit der Switch-Version tatsächlich ernst meinen, kann man gespannt sein, ob uns hier eine visuell aufpolierte Eins-zu-Eins-Umsetzung, oder eine auch inhaltlich erweiterte Version erwartet.