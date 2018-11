Playstation Awards: Sony gibt die Livestreams bekannt

Wie schon Anfang des Jahres angekündigt, wird Sony Interactive Entertainment Japan Asia in der kommenden Woche, am 3. Dezember 2018, die diesjährigen Playstation Awards abhalten, im Rahmen derer die meistverkauften Spiele in Japan und Asien geehrt werden. Die Preisverleihung wird hierzulande in zwei Livestreams in Englisch und Japanisch übertragen.

Den englischsprachigen Livestream könnt ihr euch ab 08:45 Uhr (deutscher Zeit) direkt unter dieser News, oder auf YouTube anschauen. Wer des Japanischen mächtig ist und das lieber in der Originalsprache schaut, folgt einfach dem Link in den Quellenangaben.