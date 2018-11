Agent: Markenschutz des Titels von Rockstar Games nicht verlängert

PS3

Fast genauso alt wie GamersGlobal ist die Ankündigung des Action-Titels Agent von Rockstar Games. Auf der E3 2009 erstmals als Exklusivtitel für die Playstation 3 angekündigt, hatte Rockstars' Muttergesellschaft Take Two den Markenschutz mehrmals verlängert. Doch nun scheint kein weiterer Bedarf an der Marke zu bestehen und der Schutz lief in der letzten Woche aus.

Agent war nach den ersten, spärlichen Informationen im Agenten-Millieu der 1970er-Jahre angesiedelt, wobei es sich nicht um einen simplen GTA-Klon handeln sollte, sondern um ein "komplett neues Erlebnis, mit einer komplett anderen Geschichte und einem neuen Charakterdesign". Auch wenn die Landing-Page des Titels derzeit noch erreichbar ist, scheint eine weitere Arbeit an dem Titel mit den derzeitigen Parametern sehr unwahrscheinlich. Eine offizielle Stellungnahme von Take Two oder Rockstar Games erfolgte nicht.