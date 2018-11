Werewolf - The Apocalypse: Erscheint 2020 bei Bigben Interactive

PC XOne PS4

Bigben Interactive hat am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben, dass das kommende Action-RPG Werewolf - The Apocalypse - Earthblood (zum Anspielbericht) der Cyanide Studios nun doch unter dem eigenen Label veröffentlicht wird. Der französische Publisher hatte den Entwickler im Mai dieses Jahres gekauft, jedoch sollten zu dem damaligen Zeitpunkt die in Arbeit befindlichen Projekte noch bei Cyanides Hauspublisher Focus Home Interactive erscheinen. Auch der Titel des Spiels wurde leicht geändert und um den Untertitel "Earthblood" ergänzt.

Das Spiel befindet sich seit zwei Jahren in der Entwicklung und basiert auf der Pen-and-Paper-Vorlage gleichen Namens des US-Verlags White Wolf, die im World-of-Darkness-Universum angesiedelt ist. In dieser Welt spielt auch die Vampire-the-Masquerade-Serie, deren Rechte 2015 vom schwedischen Publisher Paradox erworben wurden. In Werewolf - The Apocalypse - Earthblood übernehmt ihr den Protagonisten Cahal, einen verbannten Werwolf. Cahal ist gezwungen seinem ehemaligen Clan gegen den Konzern Pentex beizustehen, der Raubbau an der Natur betreibt. Dadurch droht der Konzern, das natürliche Gleichgewicht des Lebensraums von Cahal und seinem ehemaligen Rudel empfindlich zu stören.

Den Zeitraum für die Veröffentlichung von Werewolf - The Apocalypse - Earthblood hat Bigben Interactive ebenfalls konkretisiert. So ist derzeit geplant, dass der Titel 2020 für den PC und Konsolen erscheinen soll.