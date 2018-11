Dungeon Kingdom - Sign of the Moon: Verlässt bald Early-Access-Status

PC iOS Linux MacOS Android

Nachdem es in den letzten Monaten ziemlich still um Dungeon Kingdom - Sign of the Moon von Hydro Games geworden ist, haben sich die Entwickler mit einem kurzen Statement zum aktuellen Entwicklungsstand gemeldet. Demnach sollen die letzten drei Kapitel schrittweise über die kommenden Weihnachtsfeiertage hinweg veröffentlicht werden. In den folgenden zwei Monaten sollen dann die letzten Arbeiten am Balancing, der Ergonomie und den Feinheiten, aufgrund der Rückmeldungen der Betatester, erfolgen. Wenn alles klappt, soll der Titel dann den Early-Access-Status noch in diesem Winter verlassen.

Das Spiel befindet sich seit September 2015 im Early-Access-Status und soll ein klassischer Dungeon-Crawler im Stil von Dungeon Master, Lands of Lore oder Eye of the Beholder werden. Dabei steht das klassische Spielgeschehen aus Erkundung diverser Kerker mitsamt begehbarer Oberwelt, spannenden Echtzeitkämpfen und leichten Puzzle-Elementen im Fokus.