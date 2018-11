Super Smash Bros. Ultimate: Übersichtstrailer erklärt das Spiel

Switch

Nachdem Super Smash Bros. Ultimate (Preview) letzte Woche den Goldstatus erreichte, rückt der geplante Release im kommenden Monat immer näher. Und damit auch Neueinsteiger den neusten Teil der Serie genießen können, hat Nintendo nun auf YouTube einen umfassenden, sieben Minuten langen Übersichtstrailer zu dem kommenden Prügelspiel veröffentlicht.

In dem Video erklären die Macher das Spielprinzip, sowie die Regeln und geben hilfreiche Tipps, wie ihr in den Kämpfen die Oberhand gewinnt. Die deutschsprachige Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englische Version findet ihr wie immer in den Quellenangaben verlinkt. Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember für die Switch.