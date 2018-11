Resident Evil: Film-Reboot soll sich an Resident Evil 7 orientieren

PC Switch XOne PS4

Nachdem die bisherigen Resident-Evil-Filme vom Regisseur Paul W. S. Anderson es mit der Vorlage nicht so genau nahmen, will sich Constantin Film, das im vergangenen Jahr einen Reboot der Filmreihe ankündigte, nun enger an die Spielreihe orientieren. Wie der verantwortliche Drehbuchautor Greg Russo in einem Interview mit der Filmnews-Plattform Discussing Film verriet, ließ er sich von Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) inspirieren.

Ich bin selbstverständlich ein großer Fan des Franchises, weshalb es mir sehr viel Spaß gemacht hat, daran zu arbeiten. Und sie haben bereits sechs Filme gedreht. Wenn man die Filmserie also neu auflegt, dann möchte man etwas anderes machen und keinen Aufguss produzieren. Für mich war es daher ziemlich klar, dass ich zurück zu den Wurzeln gehen und es wieder beängstigend, ähnlich wie einen Horrorfilmen im klassischen James-Wan-Stil, machen wollte. Das war die Tonlage für die Umsetzung: zurückblicken und schauen, was die Spiele überhaupt so beängstigend machte. Und Resident Evil 7 war der Maßstab für mein Konzept.

Russo merkt an, dass er die Over-the-top-Action von Paul W. S. Anderson durchaus zu schätzen wisse, allerdings sehe er die Reihe in erster Linie als eine Horror- und erst dann als eine Actionserie, weshalb für ihn die Rückkehr zu dem Ursprung der Spiele Sinn machte. Die Arbeit an dem Film schreite laut dem Autor sehr gut voran, sein Job sei allerdings nun erledigt:

Ich habe etwa ein Jahr lang an der Neuauflage des Films mitgearbeitet und dann kam der Produzent James Wan hinzu. Meine Beteiligung an dem Projekt ist also im Grund genommen abgeschlossen. Ich bin daher nicht sicher, was sie damit machen werden. Ich habe mein Konzept an die Produzenten übergeben und sie waren mit dem Ergebnis ziemlich glücklich, aber letzten Endes werden sie mit ihrem Eigentum tun, was sie wollen und ich habe derzeit nichts mehr damit zu tun.

Wann der Film genau in den weltweiten Kinos durchstarten wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Als grober Zeitraum wird von Constantin Film das Jahr 2020 angegeben.