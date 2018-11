Aliens - Blackout: 20 Century Fox sichert sich die Rechte [Update]

Update:

Ein Blick in das LinkedIn-Account von Matt Highison, dem Art Director von Cold Iron Studios, verrät erste Details zu Alien - Blackout. Das Spiel basiert auf Epics Unreal Engine 4 und wird für PC und Next-Gen-Konsolen entwickelt. Es ist wahrscheinlich, dass auch aktuelle Konsolen bedient werden, ähnlich, wie es seinerzeit bei Bungies Destiny (Testnote: 8.0) der Fall war.

Originalmeldung:

20th Century Fox hat sich beim europäischen Patent- und Markenamt kürzlich die Rechte an dem Titel Alien - Blackout schützen lassen. Damit dürfte das schon im Januar dieses Jahres angekündigte Alien-Spiel gemeint sein, das von Cold Iron Studios entwickelt wird. Letzteres wurde Anfang 2018 vom Entwickler FoxNext aufgekauft, der 20th Century Fox gehört. Im September wurden bereits die beiden Twitter-Konten @AlienBlackout und @Alien_Blackout eröffnet, die das Logo von FoxNext tragen. Die Tweets dort sind allerdings geschützt.

Hideo Kojima, der Entwickler-Guru hinter Konamis Metal-Gear-Serie und dem kommenden Action-Adventure Death Stranding, könnte in die Entwicklung von Alien - Blackout involviert sein. Hinweise darauf hat der Macher selbst geliefert, als er vor wenigen Tagen auf seinem eigenen Twitter-Account zwei Bilder von seinem Besuch bei der Filmproduktionsgesellschaft veröffentlichte, auf denen er neben einem Alien-Poster und einem Alien-Ei zu sehen ist.

Die Vorstellung des Spiels wird wohl bereits am 6. Dezember, im Rahmen der anstehenden Game Awards 2018 erfolgen, denn der offizielle Account der Veranstaltung hat Kojimas Tweet mit den Worten: „die Welten werden sich verändern“ retweeted. Ein Bild mit dem gleichen Satz hat Geoff Keighley, der Executive Producer und Host der Award-Show, schon Anfang November auf seinem eigenen Twitter-Account veröffentlicht. Auf diesem wird der Satz mehrfach in einer Schrift im Stile der 70er Jahre wiederholt und in der linken oberen Ecke ist der große Buchstabe „W“ zu sehen, der im gleichen Stil wie das Logo von Weyland-Yutani Corporation aus dem Alien-Franchise aufgemacht ist. Zuvor gab Keighley bekannt, dass dieses Jahr einige brandneue Ankündigungen anstehen. Die Game Awards werden hierzulande in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember, von 2:30 bis 4:30 Uhr (deutscher Zeit) in einem Livestream übertragen.