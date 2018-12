Ein anderes Spiel/ gar keins 25% Anno 1800 17% Metro - Exodus 13% Resident Evil 2 12% Sekiro - Shadows Die Twice 7% The Division 2 6% Anthem 4% Kingdom Hearts 3 3% Dirt Rally 2.0 2% Ace Combat 7 - Skies Unknown 2% Devil May Cry 5 2% The Sinking City 2% Tropico 6 1% Total War - Three Kingdoms 1% Dead or Alive 6 1% Crackdown 3 1% Trials Rising 0% BlazBlue - Central Fiction 0% Jump Force 0% One Piece - World Seeker 0% God Eater 3 0%

News-Update (Ergebnis):Das meistbegehrte Spiel der Umfrageteilnehmer im ersten Quartal 2018 ist der Strategietitel Anno 1800 (17 Prozent). Daneben kommen mit 13 respektive 12 Prozent der Stimmen lediglich Metro - Exodus und Resident Evil 2 auch einen zweistelligen Stimmanteil. Das Gesamtergebnis findet ihr weiter unten.Ursprüngliche News:Wenn man einige Jahre in die Vergangenheit schaut, dann war das erste Quartal des Jahres nicht unbedingt eins, in dem gleich eine ganze Reihe potenzieller Top-Titel für PC und/ oder Konsole in den Handel kommen. Das war zuletzt ganz anders – und auch das Jahr 2019 beginnt mit gleich mehreren Spielen, die womöglich das Zeug für den Enzug in die Top-Listen am Ende des Jahres haben könnten. Mit dabei sind unter anderem Spiele wie der neue Bioware-Titel, das postapokalyptischeoder das Aufbau-Strategiespiel. Aber auch für Freunde fernöstlicher Spielekunst sind mit Spielen wie(Europarelease), dem Prügleroder Bandais Action-Crossovereinige Sachen dabei. Auch Microsoft erhofft sich mit dem gefühlt längst überfälligeneinen Erfolg.Doch welches dieser oder anderer Spiele, die für das erste Quartal 2019 angekündigt sind, sprechen euch am meisten an? Genau das möchten in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Natürlich müsst ihr es nicht bei eurer Stimmabgabe in der unter dieser News eingebetteten Umfrage belassen. Fühlt euch frei darin, uns in einem Kommentar näher zu begründen, weshalb ihr euch gerade auf diese eine Spiel am meisten freut. Diskutiert eure Meinung auch gerne mit den anderen Usern oder den Redaktionsmitgliedern, um im Rahmen dessen das Meinungsbild dieser Sonntagsfrage weiter zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.