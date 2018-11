PC XOne PS4

Bethesdas Multiplayer-Rollenspiel Fallout 76 (im Test ) spaltet die Gemüter, wenn auch generell eher auf niedrigem Niveau. Zwar sind viele der typischen Bestandteile der Kernreihe enthalten, so bietet die offene Spielwelt eine große Vielfalt und den üblichen"Valt Boy Humor". Allerdings gibt es in der Welt eben unter anderem keine NPCs als Auftraggeber, und eine ständig aktive Internetverbindung ist Pflicht. Manch einer stößt sich zudem daran, dass sich Bethesda technisch nicht entscheidend verbessert und zumindest keine Top-Grafik auf 2018er-Level bietet.International kassierte Fallout 76 unterdessen teils extrem schlechte Bewertungen. Der Metacritic-Score (unabhängig davon, was der nun aussagt oder wert sein mag) der PC-Fassung liegt mit 55 von 100 noch einige Punkte über dem der beiden Konsolenfassungen (50 beziehungsweise 48 für Xbox One). in hiesigen Gefilden fällt das Urteil zumeist deutlich milder aus. Zurecht? In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir eure Meinung zu Multiplayer-Fallout erfahren. Ist das Spiel bloß anders, aber dennoch gut. Oder ist es euren Eindrücken nach vielleicht sogar so schlecht, dass Bethesda der Fallout-Marke damit nachhaltig Schaden zufügen könnte? Lasst uns eure Meinung in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Fühlt euch ferner wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren unter dieser News detaillierte eure Meinung zu schildern und diese mit den anderen Usern oder auch den Redaktionsmitgliedern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.