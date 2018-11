Hinweis auf Giana Sisters Twisted Dreams 2?

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU Linux MacOS

Screenshot stammt aus Giana Sisters Twisted Dreams.

Am Freitag hat der deutsche Entwickler Black Forest Games ein neues Video aus Ihrer "BFG Unlocked"-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Spielestudios gibt, veröffentlicht.

In der aktuellen Folge "Secret Obsession" seht ihr Studiomitarbeiter Schmitty, wie er durch die leeren Bürogebäude von Black Forest Games läuft und sich wundert, warum niemand bei der Arbeit ist. Da niemand da ist, beschließt er, sich den Giana Sisters zu widmen. Schmitty ist nämlich der "Vision Keeper" von Giana Sisters Twisted Dreams – dieses Spiel (von 2012) war schon immer seine große Leidenschaft, was er in dem Video auch zum Ausdruck bringt. Es folgt eine emotionale Diskussion mit dem Studiochef – dabei sieht man auch ein paar Konzeptzeichnungen von früheren Ideen zu einem Giana Sisters 2.

Bereits 2014 holte sich Black Forest Games von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 100.000 Euro für die Fortsetzung von Twisted Dreams, es sollte nach damaligem Stand Anfang 2016 erscheinen. Dass das Projekt im aktuellen Video thematisiert wird, könnte auf eine nahende Ankündigung von Giana Sisters 2 hindeuten. Oder erlaubt sich Black Forest Games im Rahmen Ihrer Reality-TV-Videoserie einen Scherz mit ihren Fans? Am Ende heißt es jedenfalls: "To be continued".