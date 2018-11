Nier - Automata: Eine „Game of the YoRHa Edition“ geplant

PC PS4

Der Publisher Square Enix plant offenbar das im letzten Jahr erschienene Japano-Rollenspiel Nier - Automata (Testnote: 9.0) von Platinum Games in naher Zukunft in einer „Game of the YoRHa Edition“ auf den Markt zu bringen. Diese wurde kürzlich in der Datenbank des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) gelistet. Als Plattformen werden der PC und die PS4 genannt. Die im Juli 2018 erschienene Xbox-One-Fassung wird hingegen nicht erwähnt.

Weitere Details zu der Edition sind derzeit rar gesät. Die Bezeichnung „Game of the YoRHa Edition“ deutet aber an, dass es vermutlich das Basisspiel mit allen Zusatzinhalten sein wird. Ob diese auch die Enhanced-Features der Xbox-One-X-Umsetzung für die beiden Plattformen bieten wird, bleibt abzuwarten. Die im Juni dieses Jahres veröffentlichte Xbox-One-Fassung kann auf der leistungsstärkeren Version der Microsoft-Konsole mit einer 4K-Auflösung (2160p) und mit HDR-Support gespielt werden. Vielleicht werden mit dem Release dann auch die Fehler und Performance-Probleme der PC-Version behoben, die bei bestimmten PC-Konfigurationen auftreten. Die PC-Umsetzung hat seit dem Launch kein einziges Update seitens des Studio erhalten. Betroffene Spieler müssen aktuell nach wie vor auf Third-Party-Mods zurückgreifen.