Black-Friday-Ausverkauf bei GamersGlobal: Chefredakteur mieten für 5 Euro!

Black Friday! Geld sparen, indem ihr Geld ausgebt! Schwäbische Urgroßväter rotieren in ihren Gräbern, schottische Urgroßmütter schreien laut: Bei GamersGlobal könnt ihr heute Schnäppchen schießen.

Wer auf den Clickbait reingefallen ist: Das 5-Euro-Angebot ist gar kein Black-Friday-Special, sondern beim laufenden Dark Souls Remastered-Letsplay längst Realität. Also miete auch du dir (anteilig) den Letsplay-König von Salmdorf, für nur 5 Euro (Schwarzfreitagsrabatt: 0%)! Extratipp: Der Dark-Souls-Twitch-Event heute ist sogar kostenlos...

Aber Scherz beiseite und Ironie an: In der guten alten Tradition des Black Fridays, bei dem man Dinge kauft, die einem bislang das Geld nicht wert waren, und von denen man dann am Grey Saturday bemerkt, dass man sie auch geschenkt nicht haben wollte, bieten wir heute und nur heute (23.11.2018) – ernstgemeint – die folgenden Angebote:

3 Monate Abo für nur 7,50 Euro (50% Rabatt zum 3-Monats-Preis, nur Erst-Abonnenten)

J apan-Dokus-Stufe „Blütenrosa“ (alles sofort & in 4K) für nur 44 Euro (20% Rabatt auf Latebird-Angebot)

(20% Rabatt auf Latebird-Angebot) Japan-Dokus „Gold wird zu Blütenrosa“: 14 Euro (30% Rabatt auf Latebird-Upgrade)

(30% Rabatt auf Latebird-Upgrade) Japan-Dokus „Silber wird zu Blütenrosa“: 29 Euro (30% Rabatt auf Latebird-Upgrade)

(30% Rabatt auf Latebird-Upgrade) 10 Premium Points für 10 Euro (33% Rabatt auf normalen Einstiegspreis)

(33% Rabatt auf normalen Einstiegspreis) 50 Premium Points für 40 Euro (33% Rabatt auf normalen 50-Punkte-Preis)

Wer zuschlagen will: Einfach über DIESEN PAYPAL-LINK die entsprechende Summe an paypal§§at$$gamersglobal##de senden – und als „Mitteilung“ eure GG-Usernummer oder exakten Usernamen angeben. Und natürlich, was ihr haben wollt.