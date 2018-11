Outcast - Second Contact: Für kurze Zeit gratis im Humble Store

PC XOne PS4

Nachdem Humble Store in der vergangenen Woche bereits das Echtzeit-Strategiespiel Sins of a Solar Empire - Rebellion von Ironclad Games kostenlos im Rahmen der aktuell laufenden Herbstaktion für eure Steam-Bibliothek verschenkte, wird nun ein weiteres Spiel gratis angeboten. Dabei handelt es sich um Appeals Action-Adventure Outcast - Second Contact (Testnote: 6.5). Das Spiel ist eine grafisch, technisch und spielerisch aufpolierte Version des Klassikers Outcast, der 1999 von Infogrames für den Windows-PC veröffentlicht wurde.

Diesmal handelt es sich allerdings nicht um eine Steam-Version, sondern um einen DRM-freien Download, den ihr noch bis zum morgigen Samstag, den 24. November, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) beansprucht könnt. Danach habt ihr noch bis zum 29. November, um 19:00 Uhr Zeit, das Spiel herunterzuladen, bevor der Download aus eurem Account verschwindet.