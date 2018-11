The Council: Letzte Episode hat einen Termin

PC XOne PS4

Focus Home Interactive hat einen Veröffentlichungstermin für die letzte Episode von Big Bad Wolfs narrativen Adventure The Council (erste Episode im Test) bekannt gegeben. Nach Angaben des Publishers wird die als „Checkmate“ (zu Deutsch: „Schachmatt“) getaufte Episode für Käufer der digitalen Complete Edition ab dem 4. Dezember zum Download bereitstehen. Ab dem 6. Dezember wird die Folge auch separat erhältlich sein. Wie wir bereits berichtet haben, wird am 7. Dezember zudem eine Retail-Version der Complete Edition im Handel erscheinen.

Wie Big Bad Wolf verrät, werdet ihr in der fünften Episode die Auswirkungen aller eure Entscheidungen, Fehler und Siege zu spüren bekommen, wenn es zu einem Höhepunkt in der Konfrontation zwischen Louis’ Verbündeten, Feinden und der Familie kommt. Wer wird am Ende als Sieger dastehen und können die De Richets die Ereignisse auf der Insel überleben?

Wer mit dem Gedanken spielt, die digitale PC-Version der Complete Edition von The Council zu erwerben, kann bei Steam im Rahmen der laufenden Herbstaktion bis zum 27. November 40 Prozent des üblichen Preises sparen und den Titel für 17,99 statt 29,99 Euro erwerben.