Entwicklung von Total War - Arena eingestellt, im Februar ist Schluss

PC

Am 14. November hat Wargaming mitgeteilt, dass Total War - Arena am 22. Februar 2019 eingestellt wird. Spieler, die Premiumartikel gekauft haben, bekommen den Gegenwert in Gold für World of Tanks, World of Warships oder World of Warplanes erstattet. Der spielinterne Shop ist ab sofort nicht mehr zu erreichen, auch können keine neuen Spieler mehr in Arena einsteigen.

Wer in der Open Beta von Total War - Arena über 100 Spiele absolviert hat, bekommt zudem 30 Tage Premium für die drei oben genannten Wargaming-Titel freigeschaltet. Darüber hinaus bietet auch Creative Assembly einen Ausgleich in Form von kostenlosen Spielen oder DLCs. Weitere Details erfahrt ihr über die Quellen.