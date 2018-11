Mutant Year Zero - Road to Eden: PC-Anforderungen bekannt

PC XOne PS4

Mutant Year Zero - Road to Eden ab 34,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Da die Veröffentlichung des Taktik-Spiels Mutant Year Zero - Road to Eden (im gamescom-Anspielbericht) immer näher rückt, haben der Entwickler The Bearded Ladies und der Publisher Funcom nun auf Steam die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version des Spiels bekannt gegeben. Einen Monsterrechner werdet ihr nicht brauchen, um das Spiel in hohen Details genießen zu können. So sollen bereits eine GTX 970 und 8 GB Arbeitsspeicher reichen. Lediglich bei der CPU wird ein starker i7-Prozessor verlangt. Nachfolgend die Details:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-760 oder AMD Phenom II X4 965

Grafikkarte: Nvidia GTX 580 oder AMD Radeon HD 7870

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Festplatte: 8 Gigabyte verfügbarer Speicherplatz

DirectX: Version 11

Empfohlene Hardware: