Geheimakte: Adventure-Serie erscheint für die Switch

Deep Silver wird seine Adventure-Spielreihe Geheimakte (Im Englischen: Secret Files) demnächst auch für die Nintendo Switch veröffentlichen. Der erste Teil der Serie, Geheimakte Tunguska, wird noch diesen Monat, ab dem 30. November, für die Hybridkonsole erhältlich sein.

Der Auftakt der Serie beginnt mit dem Verschwinden des hochrangigen Wissenschaftlers Vladimir Kalenkow, der in der sibirischen Tunguska-Region die ungelösten Ursachen einer sich vor langer Zeit ereigneten Katastrophe untersucht. Im Jahre 1908 krachte ein unidentifiziertes Objekt aus dem Weltraum auf die Erde und explodierte in einem Flammeninferno, das im Tod und Zerstörung resultierte. Nach Wladimirs mysteriösem Verschwinden begeben sich seine Tochter Nina und sein Assistent Max auf die Suche und werden schon bald in eine Verschwörung von epischen Ausmaßen hineingezogen. Mit dem russischen Geheimdienst und einer eifrigen Geheimgesellschaft im Nacken, folgen sie der Spur nach Deutschland, Russland, Kuba, China und in die Antarktis. Doch je mehr Licht sie in die Sache bringen, umso gefährlicher wird ihre Reise.

Da Spiel bietet rund zwölf Stunden Spielzeit, zwei spielbare Charaktere, dutzende NPCs mit eigenen Hintergrundgeschichten, zahlreiche anspruchsvolle Quests und Rätsel, mehr als 100 verschiedene Schauplätze, Vollvertonung mit bekannten Synchronsprechern, sowie Lokalisierungen in Deutsch, English, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Russisch. Für die beiden Fortsetzungen Geheimakte 2 - Puritas Cordis und Geheimakte 3 (Testnote: 8.0) gibt es noch keinen Termin. Unklar ist zudem, ob Geheimakte - Sam Peters ebenfalls für die Switch umgesetzt wird, da der Titel in der Ankündigungen gar nicht erwähnt wird.