In dieser Woche blicken wir weit in die Vergangenheit – zu den Ursprüngen des Red Dead Redemption-Franchise, lange bevor der Gründer von Rockstar San Diego überhaupt selbst daran dachte, Computerspiele zu entwickeln und stattdessen lieber Musikvideos für Peter Gabriel produzierte. Wir schauen nach, was GamersGlobal-User Nachtfischer eigentlich so treibt. Und wir wagen einen Ausblick in die ferne Zukunft, in der wir Electronic Arts dankbar sein werden, wenn die heute meist gehasste Firma der Welt unser liebstes Hobby mittels Künstlicher Intelligenz auf ein neues Niveau gehoben haben wird. Elektronische Kunst ist dann auch das Thema des Fundstücks der Woche und eines Anschau-Tipps bei ARTE.

Die Geschichte hinter der Red Dead Franchise (englisch)

polygon.com am 17.10.2018 von Blake Hester

Mit Volldampf fährt der Hype-/Hatetrain von Red Dead Redemption 2 in die Bücher der jüngeren Computergeschichte. Dabei ist die Story hinter dem Red-Dead-Franchise sehr viel älter! Sogar noch älter als das erste Red-Dead-Spiel, Read Read Revolver aus dem Jahr 2004. Die Anfänge reichen bis in die 80er Jahre zurück zu einer Firma namens Angel Studios, die aufwendige 3D-Grafikeffekte für Film und Fernsehen produzierte. Wie aus der Firma des Gründers Diego Angel nach dem Gewinn des MTV Music Awards später Rockstar San Diego wurde? Ihr erfahrt es im Artikel!

Das Rücksetzproblem: Ein Plädoyer für Singleplayer-Matchmaking

ludokultur.de am 30.10.2018 von Fabian Fischer

Warum es Sinn machen kann, wenn ein Solo-Computerspiel nicht endlos dauert, sondern wie ein Brettspiel in einzelne Partien unterteilt wird, erklärt Fabian Fischer anhand von Beispielen wie FTL, The Binding of Isaac, Tetris oder Civilization. Auf GamersGlobal ist Fabian bekannt durch seine User-Artikel unter dem Pseudonym Nachtfischer - aber er hat hart und fleißig an einer lockeren Schreibweise gearbeitet! Ehrlich!

Videospiele in der DDR: Die Stasi spielte mit

zeit.de am 22.11.2018 von Denis Gießler

Dieser Zeit-Artikel ist völlig aus der Zeit gefallen! Nicht nur inhaltich, sondern vor allem optisch, denn das Layout dieses außergewöhnlich zeitlosen Essays könnte 1:1 aus der Retro Gamer stammen! Nehmt euch die Zeit, einen Blick auf die C64er-Szene in der DDR zu werfen und zu ergründen, was die Stasi gegen Klassiker wie Raid over Moscow oder Mad Max gehabt haben könnte. Spoiler: Nichts Wirksames.

Project Atlas – Electronic Arts als Weltenretter?

gamona.de am 15.11.2018 von Frank Fischer

Künstliche Intelligenz wird unser aller Leben verändern - dies ist nicht erst sicher, seitdem Angela Merkel ein paar Milliarden Euro Fördergelder locker gemacht hat. Bei EA hat man die Zeichen der Zeit schon früh erkannt und will die Welt aus den Angeln heben! Project Atlas soll mehr als nur eine neue (Grafik-)Engine werden. Project Atlas soll ganze neue Welten künstlich erschaffen. Nicht prozedural. Nicht manuell. Sondern intelligent! Das wäre doch mal etwas Neues.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: "Das soll Kunst sein?"

gamersglobal.de am 17.12.2012 von Freylis

Wenn GamersGlobal-Userin Freylis ihr Autorentalent in einem User-Artikel kondensiert, wird es wortgewaltig und kontrovers! In ihrem ebenso emotionalen wie eloquenten Statement forderte sie vor sechs Jahren nicht weniger als die Anerkennung von Computerspielen als die derzeit höchste Stufe des Kunst- und Kulturguts. Auf einer Stufe mit Mozart. Wie es zu erwarten war, entbrannte daraufhin eine hitzige Diskussion unter den Usern; mit Argumenten, die bis heute nichts an Aktualität verloren haben.

Fundstück der Woche: Art of Gaming - Ruhe, wir drehen!

arte.tv aus 2017

In diesem Filmbeitrag vom Fernsehsender ARTE geht es um die Verschmelzung von Filmen und Games. Interviews mit Produzenten und Schauspielern aus Hellblade - Senua's Sacrifice oder Beyond - Two Souls blicken hinter die Kulissen der Spielemacher und ziehen Parallelen zu Kinoproduktionen. Wer schon immer wissen wollte, wie Max aus Life is Strange im Reallife aussieht, schaut sich den 17-minütigen Beitrag an.

Im Video der Woche tanzen Riot Games, die Entwickler von League of Legends, aus der Reihe mit einem Musikclip der LoL-Charaktere K/DA Ahri, Evelynn, Kai’Sa und Akali. Wo soll das nur enden, wenn fiktive Computerspielfiguren nun auch noch die Hitparaden stürmen? Hübsch anzuschauen ist es allemal.

Wenn ihr auf lesenswerte Links für die Lesetipps stoßt, freut sich auch weiterhin Steffi Wegener über eine private Nachricht von euch. Nach einer kurzen Auszeit haut Steffi auch wieder höchstpersönlich in die Tasten!